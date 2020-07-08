На Южном Урале начался основной этап сдачи ЕГЭ

Аргументы Недели → Образование 13+

8 июля 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

Губернатор Алексей Текслер написал пробный единый госэкзамен по истории. Вместе с ним за парты сели вице-губернатор Ирина Гехт и министр образования Александр Кузнецов. Они проверяли не только свои знания, но и подготовку образовательных учреждений к проведению ЕГЭ с учетом эпидемиологической ситуации.

Власти отравились на экзамен в образовательный центр №2 в Челябинске. Он считается самым крупным пунктом проведения экзаменов в области.

- Я решил не просто посетить центр сдачи ЕГЭ и посмотреть, как организован процесс, но и сам пройти экзамен по истории, - объяснил свое решение Алексей Текслер. - Этот опыт очень полезен для понимания процессов, которые происходят при сдаче единого госэкзамена.

Губернатор считает, что все процедуры организованы на должном уровне, а процесс - безопасен. По его мнению, в регионе единый госэкзамен пройдет на высоком организационном уровне в абсолютно безопасных условиях.

Сдав экзамен, Алексей Текслер отправился на строительную площадку образовательного центра №5. «Парковый» считается одним из густонаселенных районов, поэтому тут давно требовалось открытие еще одной школы. И вот уже 1 сентября новое учебное учреждение примет 1,5 тысячи детей.