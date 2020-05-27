Эксперты дали рекомендации по сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике

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27 мая 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

ЕГЭ, фото соцсети

Министерство просвещения совместно с Министерством науки и высшего образования, Рособрнадзором и другими специалистами приняло коллегиальное решение провести 29 и 30 июня предварительные пробные ЕГЭ без присутствия выпускников. В ходе таких экзаменов будут протестированы все экзаменационные процедуры.

«Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В заседании также приняли участие представители Российского союза ректоров, МГУ им. М.В. Ломоносова и Общероссийского профсоюза образования.

Эксперты протестируют все этапы экзамена, прежде всего, на предмет защиты здоровья участников, отмечает «Российская газета».

«Утверждены рекомендации Роспотребнадзора по проходу участников ЕГЭ в пункты проведения экзамена, обработке дополнительных помещений. Также с учетом того, что многие учителя выходят из отпуска (они в июне в отпуске), необходимо время для того, чтобы провести подготовительную работу, а также проверить информационную систему, видеонаблюдение, печать и сканирование», –подчеркнул Сергей Кравцов.

ЕГЭ в этом году будут сдавать только выпускники школ, которые намерены поступать в вузы – остальным будут проставлены в аттестат оценки, заработанные по итогам года. Уточненное расписание выглядит следующим образом: 29 июня и 30 июня – пробные экзамены; 3 июля – ЕГЭ по географии, литературе и информатике; 6 и 7 июля – самый массовый ЕГЭ по русскому языку; 10 июля – по профильной математике; 13 июля – по истории и физике; 16 июля – по обществознанию и химии; 20 июля – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. На 24 и 25 июля запланированы резервные дни.

Эксперты сходятся во мнении, что этот учебный год стал испытанием на прочность для школьников и их родителей. Они рекомендуют выпускникам во время подготовки к экзамену по русскому языку обратить внимание на задания проверяющие правописание суффиксов и приставок. Их выполнили правильно в среднем лишь 38 процентов школьников.

Кроме того, эксперты выделяют пять универсальных советов для подготовке к экзамену по русскому языку:

- больше подчеркивать, помечать, маркировать данные в бланке заданий;

- делать перенос ответов в бланк сразу после выполнения того или иного задания;

- написать сочинение сначала на черновике;

- несмотря на то, что минимальное количество слов в сочинении 150, все-таки рекомендуется не писать больше, чем 250-300 слов, так как увеличение объема – это всегда риск увеличения ошибок;

- не употреблять слова и конструкции, в написании которых вы не уверены, действовать согласно правилу «Не знаю - не пишу!».

Что касается математики, то общим слабым звеном эксперты называют геометрию.

«Советую обратить внимание на задачи по геометрии, по теории вероятностей и задачи с реальными статистическими данными. Например, связанными с выбором оптимального тарифного плана сотовой связи. Такие задачи придется решать каждому в жизни. Занимайтесь математикой регулярно. Советую выделить на это хотя бы 10-15 минут в день на тренировку несложных заданий первой части», – отмечает руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы Иван Ященко.

Также он рассказал, что до 40 процентов ошибок происходят из-за того, что ученики не внимательно читают условия задачи. По словам Ивана Ященко, также огромное количество ошибок по математике связано с дробями, процентами и с отрицательными числами. Поэтому он рекомендует писать в черновике промежуточные выкладки.

«Сдать профильную математику на максимальный балл сможет далеко не каждый. Поэтому нужно реально рассчитывать свои силы. Нужно понимать, что хороший результат ЕГЭ – это не 100 баллов. А тот балл, который ты реально можешь получить, или чуть-чуть выше. Выберите несколько вузов, посмотрите, с какими баллами туда поступали в прошлом году. Прикиньте свои оценки по другим предметам и составьте «вилку»: вот сюда я смогу поступить, если наберу, допустим, 80 баллов. А вот этот вуз будет запасным: здесь хватит и 65», – говорит Иван Ященко.