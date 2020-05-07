Как коронавирус сломал все учебные планы российских школьников

Аргументы Недели → Образование 13+

7 мая 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на то что до привычного для «школьного финиша» 25 мая ещё почти три недели, в классы дети уже не вернутся. Ктото будет заканчивать учебный год дистанционно, кто-то закончит его досрочно уже в ближайшие дни. Тяжелее всех 9-классникам и 11-классникам: ОГЭ и ЕГЭ никто не отменил, но порядок их проведения до сих пор остаётся непонятным.



Региональным министерствам образования было рекомендовано завершить учебный год для учеников 1–8-х классов досрочно, распустив их на каникулы уже 15–16 мая. Всероссийские проверочные работы, которыми традиционно завершался учебный год, перенесены на осень. Чуть больше времени (до 30 мая) отведено на завершение учебного года десятиклассникам. Наконец, выпускники 11-х классов, согласно предписаниям Минобра, должны закончить обучение не позднее 5 июня. К слову, в федеральном ведомстве неоднократно подчёркивали: каникулы – святое, ограничивать летний отдых нельзя.



Многие школы уже заявили, что сохраняется вариант отмены торжественных линеек, праздников последнего звонка и даже выпускных вечеров. Самой «туманной» темой в настоящий момент продолжает оставаться порядок проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-го класса.



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