В челябинской школе организовали дистанционное образование для особенных детей

Аргументы Недели → Образование 13+

7 мая 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлено организацией «Открытое сердце»

В общеобразовательной школе № 109 ученики ресурсного класса успешно учатся в режиме онлайн.

Как рассказала агентству «Полит74» председатель областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» и мама особенного первоклассника Елизавета Кириллова, для учеников ресурсного класса важно, чтобы обучение сохраняло привычный формат. Именно поэтому вместе с директором школы Светланой Аникиной первым дело протестировали zoom и провели консультации родителей. Изучив расписание, пришли к выводу, что необходимо сделать акцент на таких предметах, как русский, язык математика, окружающий мир, изо. Удалось сохранить коррекционные занятия, которые включают развитие мелкой моторики и речи. Чтобы разнообразить обучение, подключили анимированные презентации.

«Педагоги индивидуально готовились к занятию с каждым ребенком. Вариант выкладывания заданий в соцсети не рассматривали, – рассказывает Елизавета Кириллова. – Так и обеспечили индивидуальный подход к каждому ребенку, а родители получили поддержку и понимание».

Отметим, что опыт, наработанный педагогами и тьюторами ресурсного класса, планируют использовать для работы центра инклюзивного образования. Решение об открытии такого центра принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.