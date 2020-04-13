На Кубани создали горячую линию по вопросам дистанционного обучения

Аргументы Недели → Образование

13 апреля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admkrai.krasnodar.ru

В случае некачественной организации дистанционного обучения, родители школьников и студентов могут сообщить об этом в краевое министерство образования по телефонам: +7 (918) 484-60-12, +7 (918) 443-95-68, +7 (861) 298-26-12.

– Родители могут сообщить о проблемах с организацией дистанционного обучения школьников. Каждый конкретный случай будет рассмотрен, а заявители получат информацию о принятых мерах, – сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

В ведомстве также работают горячие линии по вопросам дистанционного обучения в общеобразовательных организациях – 8 (961) 581-90-68, 8 (861) 298-25-91; организациях среднего профессионального образования – 8 (905) 471-55-93, 8 (861) 298-25-67; по вопросам технического сопровождения – 8 (967) 654-66-65; 8 (861) 260-27-54, а также горячая линия методической поддержки учителей – 8 (967) 654-35-53, 8 (861) 232-29-45.