«Цифровая экономика» приходит в Сочи

Аргументы Недели → Образование 13+

2 апреля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Две образовательные организации курорта получили гранты в рамках нацпроекта. Победителями федерального конкурсного отбора, который проводился в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики», стали Центр творческого развития и гуманитарного образования и гимназия № 8. Они стали обладателями грантов в общей сумме на около шести миллионов рублей.

- Получение гранта – одна из мер поддержки для тех, кто хочет развиваться, двигаться вперёд. Это важно, потому что образовательный процесс сейчас напрямую связан с инновационной деятельностью. Конечно, во всех сферах преуспеть невозможно, поэтому достаточно выбрать то направление, которое образовательному учреждению ближе всего. Уверена, этот опыт будет использован и другими школами, - отметила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

На выигранные средства на базе гимназии №8 создадут структурное подразделение «Математическая школа», где дети будут изучать развитие цифровых технологий. В Центре творческого развития и гуманитарного образования в рамках грантовой поддержки создадут лаборатории углублённого изучения математики и информатики, обновят образовательные программы, технологии и формы работы с использованием современного оборудования.