Школы Кубани смогут вернуться в обычный режим как только это станет возможным

Аргументы Недели → Образование 13+

28 марта 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Об этом сообщила министр образования Краснодарского края Елена Воробьева.

«До которого времени будет дистанционное обучение? Это вопрос не ко мне, а к нашему главному конкуренту – к вирусу. Давайте мы сейчас будем думать о самом главном – здоровье наших детей и педагогов, о здоровье родителей. Задача минимизировать контакты. Как только ситуация позволит вернуться в привычный формат – мы это сделаем», – сказала Елена Воробьева.

В зависимости от ситуации будет принято решение по дистанционному обучения в четвертой четверти. Оно может быть прервано в любой момент – отметила министр.