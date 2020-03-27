Около 10 тысяч школьников примут участие в краевой онлайн олимпиаде

Аргументы Недели → Образование 13+

27 марта 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Проверить свою финансовую грамотность смогут школьники Кубани. 5‐го апреля стартует краевая олимпиада по финансовой грамотности. Её участникам предстоит продемонстрировать насколько хорошо они разбираются в таких темах как доходы и расходы, кредитование, инвестирование, страхование и общих знаниях экономики.

Олимпиада по финансовой грамотности проводится с целью популяризации среди детей и подростков финансовой грамотности, а также развития правильного финансового поведения.

Организаторами олимпиады стали предприниматели Краснодара. Они ставят перед собой основную задачу: привлечь учащихся образовательных организаций и их родителей к систематическому развитию финансовой грамотности.

Проходить олимпиада будет в 4 этапа в пяти возрастных группах. Первый — отборочный. Он самый массовый. В нем примут участие более десяти тысяч школьников со всех районов Кубани. Их ждет онлайн тестирование. Все его участники получат электронный сертификат об участии в олимпиаде. А лучшие попадут в основной тур. Пройдет он уже в знакомом формате. Его старт запланирован на 19-ое апреля.

Полуфиналисты и финалисты краевой олимпиады отправятся в Краснодар, где поборются за звание лучших в увлекательных викторинах и деловых играх. Победителей и участников решающего этапа ждут кубки, медали, а также ценные подарки: планшеты, семейный ужин в ресторане, отдых на черноморском побережье и многое другое.

Принять участие в краевой олимпиаде по финансовой грамотности могут все желающие с 2003 по 2010 год рождения. Проверить свои знания также смогут школьники других возрастов на внеконкурсной основе. Для этого необходимо подать заявку на сайте http://financialolimpiad.ru/ до 4-го апреля.