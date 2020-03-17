За выбросы штраф 10 тысяч!

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17 марта 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Управление Роспотребнадзора в ходе проверки выявило нарушение предписания КрАЗ, согласно документу, предприятие должно было снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух краевой столицы («8 телеканал»).

КрАЗу даже был назначен штраф, но его сумму можно назвать издевательством над красноярцами. Во время недавней проверки Роспотребнадзор выявил превышение уровня выбросов КрАЗа. В атмосферный воздух Красноярска, а также Сосновоборска и близлежащих районов попадают бензоперен, оксид и диоксид азота, бензол и аммиак. Ревизоры выдали предписания, согласно которому предприятие должно было эти уровни снизить, но, как всем стало понятно – не сделали. За неисполнение на завод наложили штраф – 10 тыс. рублей. Режим НМУ, более известный, как режим «Черного неба», вводится в Красноярске при накоплении загрязняющих веществ в атмосферном воздухе над городом. Во время действия режима крупные предприятия должны сократить свои выбросы от 15 до 60%, в зависимости от того, насколько воздух загрязнен. Таких предприятий 30, в них входит и КрАЗ. Именно во время НМУ завод не снижал концентрацию выбросов, при этом руководство завода ранее утверждало, что полученные специалистами Росприроднадзора пробы возле предприятия не означают, что вредные вещества поступают в воздух Красноярска именно с их территории. В этом году режим «Черного неба» объявлялся в Красноярске уже несколько раз.

Между тем.

Красноярский алюминиевый завод пригласил журналистов, чтобы показать свою систему экологического мониторинга. Увы, нашу редакцию не пригласили… Как говорится комментарии излишне.