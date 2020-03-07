В Новороссийске прошел этап чемпионата по финансовой грамотности

//Образование 13+

7 марта 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

28 февраля состоялся муниципальный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников. Соревнования проходили в актовом зале ЧОУ СОШ « Личность» и собрали более 90 участников, членов жюри, зрителей.

В отборочном этапе между собой соревновались 10 команд школ города Новороссийска, победители школьных этапов: лицея «Морской технический», лицея « Технико-экономический», СОШ № 33, СОШ гимназии № 5 и ЧОУ СОШ «Личность».

Более месяца ученики 7-10 классов готовили решение 36 финансовых и 36 коммуникативных задач, полученных от Дирекции Чемпионата. «Бои» велись не на жизнь, а за победу! Перед компетентным жюри, преподавателями Новороссийского филиала «Финансовый университет при Правительстве РФ», к.э.н., доцентами кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», стояла трудная задача: оценить участников в соответствии с критериями и выбрать сильнейшего.

В финале разыгрывали между собой 1,2,3 места три команды педагогов-наставников: лицея «Морской технический», лицея «Технико-экономический», гимназии № 5. Итог финала был неожиданным для всех: победитель Чемпионата – команда учеников 7 класса гимназии № 5 «Гимназисты-капиталисты»; 2 место-команда учеников 8-9 класса «БИБ» («Будущие инвесторы бизнеса») лицея «Технико-экономический», 3 место-команда учеников 10 класса «Инкогнито» лицея «Морской технический».

Финалисты Чемпионата получили ценные призы: сертификаты в книжный магазин! Финансово грамотным быть выгодно!

Все 3 команды прошли на региональный этап Чемпионата Краснодарского края и 25 марта будут бороться за 1 место с командами Апшеронского района и г. Краснодара!

Мероприятие в рамках Проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».