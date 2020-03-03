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3 марта 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Число пи, фото: соцсети

Буквально через 2 недели дату своего рождения празднует знаменитое число Пи. Про него говорят ученые, продолжают снимать фильмы и безудержно используют в высшей математике. Праздник для универсального числа пройдёт 14 марта в 1.59.26 ночи. Знатокам математики не трудно разгадать, почему именно этот весенний день считается именитым. А тем, кто не знают, но хочет получить ответ на загадку, узнать особенности числа Пи – наша статья в помощь.

Перед тем, как перейти к основным вопросам давайте ознакомимся с самым длинным числом. В 2011 году американскому учёному удалось вновь установить мировой рекорд и вычислить количество знаков числа Пи до 10 триллионов. Прежний рекорд был установлен тем же американским и японским экспертами, но количество знаков составляло 5 триллионов. Конечно ни один математик не сможет запомнить последовательность 10 триллионов цифр. Да и необходимости в этом нет. Для вычисления окружности с диаметром достаточно знать 39 цифр.

Число Пи история.

Знак Пи интересные особенности.

Чему равен число Пи?

Сколько чисел после запятой в числе Пи?

Как получить число Пи?

Интересный факт: В марте 2011 года американский музыкант Майкл Блэйк решил создать из числа Пи мелодию. Он положил его на музыку. Чтобы эксперимент прошёл успешно, композитор взял 31 цифру после запятой. Распределил ноты для каждой, правда пришлось залезть в соседнюю октаву. С помощью квинтового круга назначил каждой цифре собственный аккорд. Провёл аранжировку мелодии в темпе 157 ударов в минуту. Получилась весьма интересная и бурная мелодия. Найти ее можно в любом интернет источнике.

Число Пи, что такое? Его краткая история

Число Пи знак математической константы. Он приравнивает отношение длины окружности к длине ее диаметра. Обозначать данное число названием «Пи» предложил британский математик Джонс в 1706 году. А уже в 1737 году число Пи приняло форму официального названия благодаря учёному математику Леонарду Эйлеру.

Но на самом деле значение существует уже больше 4000 лет. Ведь древнеегипетские математики подтвердили, что длина окружности к диаметру одинаковые для любой окружности. Значение равно чуть больше трёх.

Архимед, Хэн, Ариабхата – математические эксперты, которые на протяжение многих лет приближали число Пи к точному значению. Но самую приближённую цифру открыл китайский математик Цзу Чунчжи в 480-ых годах. На тот период число имело около 10 символов после запятой. Голландцу Людольфу удалось назвать ещё 20 знаков. Он потратил на это 20 лет жизни. Позже археологи нашли его дневник, в котором было указано следующие 15 чисел. На 1500 год значение Пи имело уже 35 цифр.

Как только в мире появились компьютерные системы, значение резко стало увеличиваться. Количество символов после запятой доросло до триллионов.

Число Пи, особенности и факты

Никому, никогда не удастся узнать точное значение данной цифры. Почему? – это иррациональное число и его можно раскрыть только в бесконечной форме непериодической десятичной дроби. Числа открытые ученым математиком Людольфом, отображаются в виде гравировки на его могиле. Это личная просьба исследователя, которая была записана в дневник. Сверхмощный компьютер Hitachi SR в 2002 году сумел рассчитать первый триллион знаков после запятой. Он побил все предыдущие рекорды, но уже через год значение нашло ещё 2 триллиона чисел. Китайский математик поразил своей гениальной памятью и попал в книгу Рекордов Гиннеса. Лю Чао удалось назвать и отобразить 67890 цифр после запятой. Цели у молодого китайца были слегка иные, он хотел воспроизвести 90.000 символов, но сбился. Также стойкость и концентрация не позволяла отойти ему от работы. Лю не выходил в уборную, не ел и не пил. В течение 24 часов выпускал по 47 знаков в одну минуту. В 1998 году гениальный фильм «Пи. Вера в хаус» получил премию Оскар за лучшую режиссуру. Цель главного героя: найти ответы на вопросы о символах числа. Желание и амбиции доводят главного героя до безумия.

Часто задаваемые вопросы про Пи значение

Сколько число Пи и побит ли рекорд 2005 года? – Рекорд побит жителем Индии Мине. Он смог назвать 70.000 символов. Неофициально невероятный успех повторила девушка Акира Харагуи. Ей удалось назвать 100.000 знаков, но рекорд не был засчитан, поскольку не было эксперта Гиннеса.

Пи в математике чему равно? – в математике принято использовать первые 30 цифр. Дети в школе пользуются первыми 6 символами. Пи – 3.141592653589793238462643….

Как получить число Пи? – надо вычислить длину окружности. В этом вам поможет формула С=п*d=2*п*r. То есть длина окружности делиться на ее диаметр. Результат должен составлять около 3.14…