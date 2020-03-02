//Образование 13+

2 марта 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

в общем, вообще или вообщем, pixabay.com

Правила Русского языка, иногда, способны здорово запутать учащихся и взрослых людей. Слово вообще или в общем часто используются в неправильной форме. А, к примеру, словечка «вообщем» - вообще не существует. Но, чтобы окончательно разобраться и начать правильно употреблять фразу, можно запомнить несколько простых правил.

«В общем говоря» это синоним к словам, которые описывают основу действия. Если вы можете заменить фразу «В общем да» фразой «Ну в целом неплохо», «В итоге я сказал», то использовать «в общем» - правильно. То есть, с его помощью можно описать обобщение сделанных действий.

Вообще все, что связанно с «как писать вообщем» - очень просто и легко запоминается. Достаточно понять, что слова вообщем в Русском языке не существует, а остальные используются в предложение, как наречие. Причем конструкция «в общем или вообще» является вставной фразой. Ее всегда надо отделять запятыми.

Давайте разберем на примерах:

«В общем, это он выиграл золотую медаль» – мы обобщили действие. «Я вообще не собираюсь бегать» - мы усилили действие. Вообщем – такого слова не существует по правилам Русского Языка .

Также, есть наречие «вообще-то». Его употреблять в написание и разговорной речи можно и нужно. Пример: «Вообще-то, в тот день я был дома!»

Не путайте слова и старайтесь обращать внимание на свою речь. Читайте и изучайте, как можно большее. В общем, Русский язык вам точно понадобится в жизни!