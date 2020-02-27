Технико-ориентированное обучение в колледжах и техникумах

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27 февраля 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК внесли изменения в закон «Об образовании в Краснодарском крае». Поправки направлены на создание правовой основы реализации на территории региона практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского, в крае совершенствуется практико-ориентированный подход при подготовке кадров, и изменения в действующий закон, в частности, предусматривают введение понятия дуальной модели обучения. Они закрепляют права для колледжей и техникумов организовывать практико-ориентированное обучение учащихся непосредственно на своей базе, на основе сетевой формы взаимодействия, а также в организациях всех форм собственности, обладающих необходимыми ресурсами для осуществления обучения, на основании заключаемых с ними договоров о прохождении дуального обучения.

Таким образом планируется решить проблему учебных учреждений, не имеющих достаточной производственной базы для организации практических занятий. Также будет решаться задача повышения качества профессионального образования, сбалансированности спроса и предложения в кадрах на региональном рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей промышленных организаций.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятый закон:

— Мы живем в эпоху стремительных перемен во всех областях науки и техники. Система образования не имеет права опаздывать за этими изменениями. Она должна давать выпускникам те умения и навыки, которые сегодня востребованы на рынке труда. Иначе они будут вынуждены пополнять ряды безработных, а работодатели – тратить серьезные деньги на переучивание вчерашних студентов.