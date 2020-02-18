Итоги учебной практики студентов ведущих вузов края подвели в ЗСК

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18 февраля 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании края председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявского провел заседание аттестационной комиссии, на котором были подведены итоги прохождения учебной практики студентами ведущих вузов региона.

В мероприятии приняли участие члены аттестационной комиссии, руководители управлений ЗСК, проректоры, деканы, преподаватели, студенты вторых курсов, обучающиеся по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика».

Виктор Чернявский поприветствовал собравшихся от имени спикера ЗСК Юрия Бурлачко. Он подчеркнул большое значение прохождения практики студентами.

— Она должна послужить вашему становлению специалистами, потому что настоящий специалист готовится не только в вузах, но и на практике, – сказал Виктор Чернявский.

Руководитель аппарата – управляющий делами Законодательного Собрания края Алексей Козырев заострил внимание на важности формирования кадрового резерва для государственных органов власти региона. По его словам, 10 процентов сотрудников аппарата кубанского парламента – бывшие студенты-практиканты. Но, чтобы работать в такой структуре, претендент на государственную службу должен иметь серьезные знания и быть настоящим профессионалом.

Как сказала начальник отдела государственной службы и кадров кубанского парламента Елены Добрышиной, во время учебной практики в ЗСК 35 студентов прослушали лекции о деятельности регионального парламента, ознакомились с нормативными правовыми актами, регламентирующими его деятельность, посетили Уполномоченного по правам ребенка в регионе, Контрольно-счетную палату, избирательную комиссию края, а также прошли тестирование на знание основ законодательства, выполнили практические задания в управлениях, а в качестве итога подготовили отчет о выполненной работе. Практиканты также активно участвовали в общественной жизни: в форумах, конференциях, конкурсах.

Члены комиссии оценили результаты тестирования студентов в управлениях, некоторым из них был дан совет учиться ещё более прилежно, чтобы их улучшить. После обсуждения аттестационной комиссией было принято решение об успешном прохождении учебной практики студентами, все были рекомендованы для прохождения уже производственной практики в ЗСК.

От имени всех руководителей и преподавателей вузов первый проректор КубГТУ Светлана Калманович поблагодарила Законодательное Собрание края за предоставленную возможность прохождения студентами уникальной практики, ее аналогов нет в других регионах страны.

Кураторам практики от вузов были вручены Благодарности председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко.