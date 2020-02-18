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//Образование 13+

В образование приходит цифровая педагогика

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

В образование приходит цифровая педагогика

Сегодня уже никого не удивишь тем, что лекции для учащихся читает андроид. Школьники имеют современные гаджеты и роботы-игрушки. На образовательной выставке в Лондоне - Bett 2020 были показаны современные разработки для детей, которые направлены на их развитие.

Во многих детских садах простые кубики уходят в прошлое. Им на замену приходят цифровые игрушки. То же самое можно сказать о книжках и прописях. На планшете можно вырезать поделки, склеить их и получить, к примеру, ракету или домик.

В школах устанавливаются интерактивные доски и панели. Можно на электронной доске написать слова, а она их будет распознавать. Также умное устройство сможет самостоятельно решить задачку или помочь это сделать ученику.

Большое внимание на выставке было уделено образовательным приложениям и программам. Компания Microsoft предложила множество новых обучающих фишек.

На выставке были не только представители компаний-разработчиков, но и школьники. Они так же показали свои изобретения, которые создали в школьных лабораториях.

При этом педагоги отмечают, что цифровые технологии в обучении создают определённые риски в виде отхода от традиционной системы, виртуализации мира и отвлечения от занятий. Цифровой мир - не самое главное в образовании, важно, чтобы ученики получили фундаментальные знания и социальные навыки.

ПВ

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