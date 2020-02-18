В Челябинске прошла олимпиада «Покори Воробьевы горы!»

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18 февраля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Олеся Горюк ]

Победители получат право поступить в МГУ и другие вузы страны. Таких оживленных выходных челябинская гимназия №63 не знала давно. В субботу и воскресенье с утра до вечера здесь были старшеклассники и их родители из шести регионов, включая соседний Казахстан. Ребята увлеченно выполняли сложнейшие задания по обществознанию, математике, биологии, истории, журналистике и физике, литературе, географии и иностранным языкам.

Поступить и попробовать силы

Петр Пивоваров - одиннадцатиклассник. Родился в Нижнем Тагиле, а учится в екатеринбуржском специализированном учебно-научном центре Уральскогофедерального университета. СУНЦ УрФУ – одна из излучших школ Екатеринбурга с углубленным изучением математики и физики, аналог нашего лицея №31. Петру особенно нравится математика, поэтому в ней Петр и решил попробовать свои силы.

- Я здесь, чтобы показать, надеюсь, отличный результат, - уверенно говорит он.

И мы уверены: каким бы ни был список победителей, с такими амбициями и спектром возможностей для успешной карьеры Петр точно в не пропадет и своего добьется.

У Славы Иванчина задачи более скромные: не поступить в МГУ, а набраться опыта, узнать пределы своих возможностей. Дело в том, что учится он не в одиннадцатом, а лишь в девятом классе челябинской гимназии №80. Пишет олимпиаду по обществознанию.

Условия олимпиады позволяют участвовать в ней не только выпускникам. Более того, десяти и девятиклассники вполне могут «обскакать» старших конкурентов.

- Они получат дипломы, но для приемной комиссии важны в первую очередь, победители-выпускники, - раскрывает секреты внутренней кухни ассистент геологического факультета МГУ Андрей Аплеталин. – Исключение составляют десятиклассники, показавшие лучший результат по географии: в выпускном классе этого предмета, как известно, нет.

Поэтому для Сережи Иванчина важно получить опыт.

- Чтобы впоследствии, в 11 классе, иметь точное представление о том, в какой вуз идти и какова какая сложность олимпиад, потому что в 11-м классе они имеют наибольший вес, - рассудительно говорит молодой человек. – Мне важно получить практику, потому что я участвую, в том числе, во всероссийской олимпиаде школьников, а это требует всесторонней эрудиции и большого количества знаний.

Прошлое и настоящее

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» была придумана 16 лет тому назад в отделе молодежи газеты «Московский комсомолец». Идею поддержал ректор МГУ Виктор Садовничий.

- В этом году олимпиада проходит в 16-й раз, - констатирует заместитель генерального директора ИД "Московский комсомолец" Олег Воробьев. – За все эти годы более шести тысяч талантливых детей со всех уголков страны поступили в МГУ. С годами олимпиада начала расширяться, в том числе по количеству предметов. Например, в 2016 году появилась важная для нас журналистика. «Покори Воробьевы горы!» признана министерством образования РФ олимпиадой высшего уровня, и теперь ее победители могут без экзаменов поступить не только в МГУ, но и в любой вуз страны от Калининграда до Владивостока.

В минувшие выходные в гимназию №63 пришло больше 120 школьников из шести ближайших регионов и Казахстана. Больше трети – южноуральцы.

- Мы проводим олимпиаду в Челябинске уже седьмой раз, - рассказала директор газеты «Московский комсомолец» Дарья Филичкина. – Ключевая особенность и главное преимущество нашей олимпиады - присутствие в регионах. Дети, готовые участвовать в жестком отборе олимпиады, приезжают к нам. Им не нужно ехать в Москву или еще куда-то далеко. Они добираются до нас и здесь могут стать призерами победителями.

Очень важно, что от участников требуется только свободное время (а в выходные найти его не так уж трудно) и знания. Организаторы и партнеры олимпиады (в этой связи, в первую очередь следует упомянуть Русскую медную компанию) – оплачивают и проезд до места проведения олимпиады, и проживание в гостинице.

Победители и призеры поедут в Москву, где им вручат дипломы главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и ректор МГУ Виктор Садовничий. Тех, кто не войдет в число победителей, невозможно назвать проигравшими. Эти ребята тоже приобрели ценнейший опыт, который пригодится им при сдаче ЕГЭ.