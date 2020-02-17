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Иметь в виду или иметь ввиду – как правильно?

, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Иметь в виду или иметь ввиду – как правильно?
иметь ввиду или в виду, pixabay.com

«Сегодня на уроке мы проходили сложные предлоги, меня вызвали к доске. Если честно, я не сильно разобрался в этой теме и на вопрос учителя, как правильно писать фразу «Иметь ввиду», ответил, что имел я все эти предлоги ввиду. Кажется, из-за этого мне поставили двойку»

Сложные предлоги, а особенно их написание частенько вгоняет в ступор. Фразы, которые мы используем в разговорной речи не всегда пишутся так же, как и говорятся.

 

Есть два основных и самых простых различия. Если вы хотите использовать в предложении предлог «ввиду», то его надо писать слитно. Но существительное «в виду» пишется раздельно от предлога «в». Возьмем пример, где используем предлог: «Ввиду спортивных соревнований, на этой неделе надо готовиться усерднее». Существительное: «Я остановился в виду горы высотой 2600 метров»

 

  • Предлог «буду иметь ввиду» - всегда пишется слитно. Он описывает причины и сложившиеся обстоятельства. То есть, нельзя писать «спасибо, буду иметь ввиду» - это неправильное использование предлога. Хотите поблагодарить за полученную информацию, скажите или напишите: «Спасибо, учту». Используйте слово не в фразе «надо иметь ввиду», а в словосочетании «ввиду задержки самолета».
  • Существительное «виду» с предлогом «в» пользуется меньшей популярностью. Но с помощью него можно описать вид, на фоне которого вы сейчас находитесь. Например: «В виду океана наблюдается буря». Хотя сейчас все говорят «Смотри! Как красиво, сфоткай меня на фоне океана, пока не началась буря»

 

Чтоб стало еще понятней, запомните: Если есть причины и оборот заменяется синонимом «из-за», «по причине» - то это предлог «ввиду», пишем слитно. А не хотите терять что-то из вида, пишите «в виду». Фраза «буду иметь ввиду» пишется, если есть пространство, поле и человек держит в нем информацию, имеет перед глазами. Например: «Надо иметь в виду этот файл».

Пишите и говорите грамотно, тогда с вами будет легко, интересно, а самое главное приятно общаться. Так же, рекомендуем отойти от использования фраз «канцеляризмов». Это заезженные словосочетания, которые усложняют написание и понимание текстов.

 

Например:

  1. Поднимать вопрос - У нас есть вопрос.
  2. Сделать соответствующие выводы по данным бумагам – Ремонт слишком дорогой.

 

Общаться и писать проще, намного проще, правда?

АОл

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