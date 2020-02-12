В Краснодаре среди школьников провели первый чемпионат по финансовой грамотности

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12 февраля 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников прошел в Краснодарском крае. Мероприятия проводятся в рамках проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

11 февраля, во вторник в конференц-зале одного из гостиничных комплексов города прошел муниципальный этап чемпионата в Краснодаре который собрал более 100 участников, зрителей и членов жюри.

«Финансовые бои» и коммуникативные турниры длились более 10 часов. В финальный раунд вышли две команды из МБОУ СОШ № 71 Краснодара, а также команда СОШ № 77 из пригородного поселка Белозерного.

Заслуженная победа в финальном раунде досталась команде «Депозит» СОШ № 71, которая набрала 42 балла.

25 марта состоится региональный этап чемпионата Краснодарского края, в нем примут участие все три команды вышедшие в финальный раунд.

Отборочные раунды чемпионата пройдут 20 февраля в Апшеронском районе Краснодарского края и 28 февраля в городе-герое Новороссийске.