В интернет снова слили задания Всероссийской олимпиады школьников?

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6 февраля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Поскольку проведение ЕГЭ теперь под тщательным контролем, желающие заработать переключились на Всероссийскую олимпиаду — крайне важное мероприятие для многих детей, готовящихся к нему не один год. Победа дает право на поступление в любой престижный вуз страны без экзаменов.

В январе и феврале по всей России проводится региональный этап олимпиады, победители которого проходят на федеральный уровень. В Сети появились жалобы о том, что еще до начала интеллектуального конкурса в общем доступе появились задания по физике, биологии и искусству. Ассоциация победителей олимпиад отправила чиновникам свои предложения решения проблемы (например, увеличение количества участников заключительного этапа по предметам, которых коснулась утечка), однако ответа от соответствующего министерства пока не последовало.

Помимо гарантии поступления в любой вуз страны, победители олимпиады получают немаленькие денежные премии, поэтому бороться есть за что.

Подобный неприятный инцидент уже был допущен в 2017 году, и вот, похоже, повторился в очередной раз? Тогда, три года назад, был изменен способ доставки материалов в регионы, также это стали делать за несколько часов, а не дней. Но сейчас, видимо, снова расслабились и наступили на те же грабли.