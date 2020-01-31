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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Образование 13+

В 2019 году педагоги более чем из 100 российских городов смогли пройти курсы повышения квалификации в Москве

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

В 2019 году педагоги более чем из 100 российских городов смогли пройти курсы повышения квалификации в Москве

На сайте столичного мэра указано, что в 2019 году учителя из многих городов страны смогли пройти обучение в московских школах. Это стало возможно благодаря проекту «Взаимообучение городов».

Педагоги столицы поделились с коллегами новыми образовательными практиками, которые направлены на повышение уровня образования. Вместе с этим на курсах была представлена возможность познакомиться с работой «Московской электронной школы». Это система обучения администраторов образования по управлению образовательными учреждениями. Достижения данной системы уже внедряются в образовательный процесс.

Проект позволяет реализовывать его не только в общеобразовательных школах, но и в учреждениях дополнительного образования. Он состоит из консультаций, образовательных сессий. Преимуществом его является практикоориентированный подход. Столичные школы разрабатывали программу обучения с учётом пожеланий приезжих педагогов. За два года реализации "электронной школы" курсы повышения квалификации прошли более тысячи директоров и завучей школ со всей страны.

По аналогии проекта «Субботы московского школьника» в российских городах началась реализации такой же программы. Учителя проводят с учащимися экскурсии, тренировки, мастер-классы. Благодаря ему в мероприятиях приняли участие более одного миллиона обучающихся.

ПВ

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