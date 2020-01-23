В детский сад можно попасть через суд

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23 января 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Многие мамы знают, что устроить своего ребёнка в детский сад не простое дело. Хотя в столице и области строят большое количество новых детских дошкольных учреждений, однако мест на всех детей по-прежнему не хватает.



Каждая семья выкручивается, как может. Кто-то отдаёт своё чадо в частный детский сад, другие нанимают няню.



Ксения Многолетняя из Балашихи встала на очередь в детский сад сразу после рождения сына. В близлежащее к дому учреждение ребёнка не приняли из-за отсутствия мест. Устраивать малыша в другой детсад не хотелось, так как это очень далеко. Ксения вынуждена была обратиться в суд. Ведь органы местного самоуправления обязаны предоставить место в детском саду, согласно положениям Конституции.



Балашихинский суд удовлетворил просьбу истицы, и ребёнку предоставили место в том детском саду, куда и планировала определить ребёнка Ксения. Администрация Балашихи попыталась оспорить решение суда, но оно осталось без изменений. Несмотря на судебный процесс, отношение к ребёнку в детском саду хорошее. Администрация пыталась доказать, что детский сад переполнен, однако это не должно волновать родителей.



В микрорайоне, где проживает Ксения, начали строить новый детский сад. Молодые мамы надеются, что ситуация с местами улучшится и их всем хватит. Благодаря этому старые детские сады удастся разгрузить.



