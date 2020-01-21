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21 января 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Одеть или надеть — как правильно?,pixabay.com

У нас народ простой, но усложнить язык - мы очень любим.

Все чаще можно встретить людей, которые делают замечания по поводу правильного произношения слова. Акцентируют внимание на ударение во время разговора. Старательно изучают новинки и усовершенствования русских слов. И, на самом деле – это правильно. Поскольку от грамотной речи зависит то, насколько с вами интересно и приятно общаться, вести партнерские дела, работать. Но филологи, иногда, ставят перед людьми такие проблемы произношения слов, что со временем можно запутаться от внесенных изменений. Сначала они предлагают использовать слово по одному, а через месяц, оговаривают, что так произносить неверно.

Этого факта, коснулась и фраза «одевай и надевай». В поисковых запросах много кто ищет, как правильно:

Надеть или одеть?

Есть различие одевать и надевать?

Надеть форму или одеть?

Сегодня, в нашей постоянной рубрике правильного использования слов, мы озвучим, какое различие «одевать или надевать?»

«Одеть чехол или надеть чехол» - как правильно?

«Одеть и надеть» являются двумя совершенно разными словами. Используются они в разных контекстах и к различным ситуациям. Например:

Одеть мы можем: собаку, малыша, братика или сестричку. То есть мы выполняем действие на ком-то.

Надевают на себя. Вы можете сказать: «Не надевай наушники на себя». Или, говоря про себя, скажите: «Я надел пальто, брюки и туфли».

Более легким и запоминающимся способом считается одушевленные и неодушевленные предметы. Почему? На кого-то живого, мы ОДЕВАЕМ. На неодушевленный предмет мы НАДЕВАЕМ.

Еще один простой метод различия слов паронимов: Ставить вопросы.

Другими словами: Надеваем что-то, Одеваем кого-то. Как это звучит в вопросах:

Надеть (что?) сапоги/ Одеть (кого?) брата.

К примеру: «Мой папа решил, что одеть сестру будет легко, но не тут, то было»

«Надевай кроссовки и пошли гонять в футбол»

Очередная и легкая подсказка в различии двух слов, фраза «Одевают Надежду, одевают одежду»

Как видите, ничего трудного, если сеть и разобраться. Более того, это интересно, а главное - поучительно для взрослых и детей. Так что, мы рекомендуем не терять интерес к изучению правильного произношения слов, заниматься русским языком с детьми и самостоятельно.

Ведь язык – это наша культура, то явление, с помощью которого мы выражаем свои мысли и понимание.