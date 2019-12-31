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31 декабря 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

до которого часа,pixabay.com

Грамотность, четкость, умение выразить мысль - залог успеха любого человека. Учась в школе, в каждом классе есть: отличник, двоечник и “подвешенный на язык” ученик. Обладая навыками вести диалог интересно, говорить без пауз, конкретно и вовлеченно - “подвешенный на язык”, сможет перебить даже самого умного ученика в классе. Поскольку всем хочется слушать таких индивидов и вступать с ними в разговор.

Совершая ошибки на письме, делая длительные паузы во время диалога- люди, с которыми вы общаетесь, теряют интерес, отвлекаются. Для вас и для собеседника - это не самая приятная ситуация.

Именно поэтому - давайте говорить правильно! Сегодня мы разберемся с двумя словосочетаниями “До скольки” и “Который час”. Две постоянные фразы, которые озвучивают неправильно, в неподходящем контексте.

Разберемся по пунктам:

Как и где правильно спросить “До скольких часов?” Насколько грамотна фраза “Который сейчас час и сколько нам ждать”?

“До скольки по времени” - так никто не говорит!

Вопрос “сколько времени?” - считается новым, по сравнению с вопросительной формой “который час?”. Ушаков, автор толкового русского словаря, пометил фразу “сколько времени?”, как разговорную. А писать принято “который час?”

Молодежь же интерпретировала и сократила словосочетание “сколько времени?” до “сколько время?”. Но она не нормативна, и считается совершенно неправильной формой вопроса.

Тем не менее, вопрос “сколько времени длиться это мероприятие” - считается правильным, ведь у фразы “сколько времени” есть логическое продолжение и уточнение.

Поэтому, используя фразу “сколько времени” - помните, что у вас должно быть логическое продолжение. С помощью ее вы не узнаете, где находится стрелка на часах. Вы уточняете определенные период времени какого-нибудь события.

Как правильно “сколько времени” или “который час”?

Со “сколько времени” - разобрались. Но в каких случаях задается вопрос “который час?”. Является ли эта фраза правильно выстроенной, и в каких контекстах? Читайте ниже.

Привычное обращение “который час?” - с помощью него, мы уточняем указания часов. Более того, в такой форме можно сказать предстоящее время, например:

А: “Который час?”

Л: “Пошел седьмой…”

Если вы хотите узнать у продавца, когда открывается его магазин, стоит задать вопрос: “В котором часу вы открываете свой магазин?” То есть, фраза “который час?” - идеально подойдет для уточнения не стрелки на часах, а действия, которое произойдет в определенное время.

Запомнив столь простые правила, ваша речь станет грамотной и будет намного легче восприниматься. В мире есть большое количество словосочетаний, которые мы, иногда, путаем. Это совершенно не страшно. Страшно когда человек не желает исправляться и становиться лучше. Работайте над собой, и успех не заставит вас ждать!