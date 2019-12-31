//Образование 13+

31 декабря 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

читайте что пишите,pixabay.com

Замечали ли, что когда заполняете страницы вордовских документов, слово “пишете” часто подчеркивается красными точками. Это гласит, что написано оно неправильно и стоит исправить ошибку.

Но так ли оно на самом деле? - сейчас узнаем!

Как правильно пишется пишите или пишете?

Пишите правильно слово “пишите”! - самый распространенный глагол, именно при его написании большинство людей совершают ошибку. Но по факту - ее нет. Они лишь неправильно, и не в том контексте употребляют его.

Практически всегда на такую ошибку влияет наклонение. В случае повелительного наклонения надо употреблять букву “И”. Например: “Я сказала вам пишите, иначе мы не пойдем кататься на санках”. А многие ошибочно думают, что тут действует правило “ЖИ-ШИ пиши с И” со школьных времен. К этим же ошибкам относятся слова ищите/ ищете, скажите/ скажете.

Разберемся подробнее в том, как пишется слово пишите или пишете.

Оба варианта являются правильными! Стоит лишь правильно задать вопрос.

На вопрос “что делаете?” - верный ответ “пишете”.

На вопрос “что делайте?” - правильный ответ “пишите”.

Так же, глагол в настоящем времени (действие, которое вы делаете сейчас) надо употреблять слово “пишете”, например: “Сейчас вы пишете контрольную, а не играете в мяч”. Поставить правильный вопрос “что делаете пишите или пишете?” - не так трудно, верно?

Преподаватели рекомендуют запоминать ученикам написание этого слова с легкой подсказкой. На вопрос “вы пишите или пишете, как правильно?” - отвечают просто: “Под ударением пишется буква И, в безударном положение буква Е”

Не плохой идей, в случае затруднения со словом, будет применение правила спряжение глаголов. Звучит оно так:

Окончание глагола настоящего/ будущего времени, вместе с суффиксом причастия, который образован от него, зависит от спряжения. В глаголах первого спряжения, пишется “е” или “у”, во вторых спряжениях “а”, “и”, “я”.

К глаголам второго спряжения относятся слова, заканчивающиеся на: ить, есть, ать.

Остальные относятся к первому спряжению. Определив спряжения - все карты у вас в руках, вы точно не совершите ошибку.

Подобные правила работают и на остальные глаголы. Главное - уметь правильно их использовать. Тогда речь, письмо и грамотность станет на значительный уровень выше. Просто используйте правила, а со временем, их применение войдет в привычку.

Читайте, что пишите и читайте для того чтобы писать!