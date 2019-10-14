Названа предварительная причина ДТП, в котором погиб глава Абакана Николай Булакин

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14 октября 2019, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото МВД с места гибели мэра Абакана Николая

По предварительным данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, у мэра Абакана Николая Булакина, погибшего сегодня в ДТП, мог случиться сердечный приступ. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, где разбился Булакин.

Глава Абакана Булакин погиб в ДТП

По версии полиции, двигаясь по 433 км автодороги р-257 "Енисей" днем, Николай Булакин, управляя автомобилем "Форд", потерял управление машиной и допустил съезд в кювет, и автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП мэр Абакана скончался на месте аварии. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

На сайте опубликовано видео с места происшествия.