Владимир Евланов: основная проблема это большие темпы прироста населения

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2 октября 2019, 19:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: pixabay.com

Владимир Евланов в преддверии Дня Учителя встретился с представителями педагогического состава школьных и дошкольных учреждений города Краснодара.

На встречи с Директором Департамента образования МО Краснодара Алексеем Некрасовым парламентарий заслушал доклад.

В общем, система образования в Краснодаре располагается на довольно высочайшем уровне и не прекращает поступательно развиваться. Главными направлениями реализации государственного проекта в сфере образования являются:

- современная школа

- успех каждого ребенка

- современные родители

- цифровая образовательная среда

- учитель будущего.

Но, вопросов оказалось больше чем ответов.

Евланов заявил, что основная проблема это огромные темпы прироста населения из других регионов страны. С приростом населения растет спрос на места в детских садах и школах, с каждым годом все больше и больше.

Еще одна проблема это выполнение поручения Президента РФ Владимира Путина о переводе всех учебных заведений в односменный режим к 2025 году. Сейчас в Краснодаре, где это возможно, быстрыми темпами к школам пристраивают дополнительные корпуса, открыты уже 2 пристройки по 400 дополнительных мест в каждой.

Новые микрорайоны города столкнулись с огромной проблемой – нехватка мест в детских садах и школах.

Так же в ходе встречи затронули вопрос о стимулировании иногородних молодых педагогов, не имеющих возможности на первоначальном этапе приобрести собственное жилье. Евланов предложил продвигать вопрос о предоставлении заемных средств молодым специалистам по ставке меньше, чем для обычных граждан, субсидируя разницу из бюджетных средств. Также он предложил внести на рассмотрение вопрос о стимулирующих надбавках, которые позволят сначала арендовать жилье, а затем, со временем, приобрести собственное.

По окончанию совещания, участникам были вручены благодарственные письма и ценные подарки.