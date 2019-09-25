За 19 лет в России закрыта половина сельских и четверть городских школ

//Образование 13+

25 сентября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

В 2000 г. общее число школьников в РФ добралось до рекордных 20,8 млн – это было эхо знаменитого горбачёвского пика рождаемости. В тот момент в нашей стране было 46 тыс. сельских школ, 23 тыс. городских, то есть всего 69 тысяч. Их хватало, число почти не изменилось с советского пика 1985 г., когда в стране работали 52,5 тыс. школ на селе, 21,5 тыс. в городах. Затем волна резко пошла вниз, потому что в школы пришёл мрачный демографический фронт из лихих девяностых.



В 2010 г. в школах по всей стране насчитали только 13,6 млн детей. Государство не упустило случая сильно сэкономить на спаде. Чиновники всласть оторвались, занимаясь любимейшим процессом, который они называют оптимизацией. С 2000 г. эти оптимизаторы без лишнего шума закрывали по несколько сотен школ каждый год. Только в одном 2001 г. на селе уничтожили ровно 1 тыс. школ! Также от души проехались пилой по финансированию образования как такового. Если брать в доле от ВВП, даже сейчас в РФ оно на уровне 3,5%, то есть как у самых нищих стран третьего мира. Причём показатель 2019 г. хуже, чем 10 лет назад, – в пиковом в этом плане 2009 г. правительство тратило на образование 4,1% ВВП, с тех пор цифра лишь усыхала.



Оптимизаторы взяли хороший разгон и не останавливаются по сей день. В результате к 2019 г. в России осталось 24 тыс. школ на селе, 18 тыс. в городах. Значит, за все 19 лет государство закрыло почти половину сельских и четверть городских школ. Состояние оставшихся зданий таково, что в каждом 10-м нет центрального отопления! 13% зданий школ, то есть 5,46 тыс., в нашей стране требуют капремонта, 550 – полностью в аварийном состоянии, 20% школ на селе лишены центрального водопровода и канализации.

Что касается частных школ, на которые в своё время было немало надежд, они прижились разве что в пределах округов таких сельских образований, как Рублёвка и Жуковка. В целом по стране частные школы не делают ни малейшей погоды. На всю страну 800 частных школ, в них только 113 тыс. детей.



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