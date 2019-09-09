Новосибирский ГАУ подписал соглашение о сотрудничестве с аймаком Ховд

Соглашение дает возможность прямым взаимоотношениям университета с монгольскими образовательными учреждениями под кураторством правительства Ховдского аймака (Монголия).

В официальной церемонии подписания участвовали и.о. проректора по международной работе и связям с общественностью Андрей Шинделов и и вице-губернатор аймака Ховд Ч. Уран-Чимэг.

Новосибирский ГАУ имеет партнерские взаимоотношения с Баян-Ульгийским и Сухэ-баторским аймаками. Взаимовыгодные отношения по совместной подготовке специалистов выстроены с Монгольским аграрным университетом (г. Улан-Батор). В настоящее время в университете обучается более 40 монгольских студентов.