В России могут перестать обучать автомехаников и токарей

В Минпросвещения предложили закрыть приём студентов по 9 профессиям и 23 специальностям среднего профессионального образования. Таким образом планируется с 2021 года прекратить обучение по ряду устаревших программ.

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В список попали такие профессии, как фрезеровщик-универсал, автомеханик, слесарь, токарь-универсал, станочник, мастер отделочных строительных работ, лаборант-аналитик, а также монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования. Отмечается, что отказ от устаревших программ не означает прекращение подготовки по конкретным профессиям, передаёт РИА Новости.

«Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки Топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России», - объяснили в ведомстве.