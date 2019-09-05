В Минпросвещения рассказали, почему нельзя лишить школьников оценок

Первый замминистра просвещения России Павел Зенькович заявил, что страна в ближайшие годы ещё не готова отказаться от экзаменов в школах. По его словам, в первую очередь это упирается в дальнейшее трудоустройство.

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Зенькович объяснил, что современные российские работодатели пока не готовы принимать специалистов на работу, не обращая внимания на их оценки в дипломе или аттестате, передаёт РенТВ.

«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», - отметил он.