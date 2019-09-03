Новосибирский ГАУ расширяет географию международного сотрудничества

Расширение сотрудничества в сфере образования со странами Юго-Восточной Азии и реализация совместных научных, профориентационных и образовательных проектов стали темой рабочей встречи руководства Новосибирского ГАУ с вице-губернатором столицы Пномпень и ректором Ангкорского университета (Камбоджа) и вице-губернатором Аймак Ховд, заместителем председателя Законодательного собрания хурал Аймак Ховд.

Мероприятия прошли в рамках международного форума «Азиатские встречи».

Проректор Новосибирского ГАУ по международной работе и связям с общественностью Андрей Шинделов: