Новосибирский ГАУ расширяет географию международного сотрудничества
3 сентября 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
Расширение сотрудничества в сфере образования со странами Юго-Восточной Азии и реализация совместных научных, профориентационных и образовательных проектов стали темой рабочей встречи руководства Новосибирского ГАУ с вице-губернатором столицы Пномпень и ректором Ангкорского университета (Камбоджа) и вице-губернатором Аймак Ховд, заместителем председателя Законодательного собрания хурал Аймак Ховд.
Мероприятия прошли в рамках международного форума «Азиатские встречи».
Проректор Новосибирского ГАУ по международной работе и связям с общественностью Андрей Шинделов:
«Мы обсудили подготовку иностранных обучающихся в нашем вузе, результаты работы нашего университета со странами Азии, правила поступления и обучения абитуриентов. Университет заинтересован в установлении долгосрочного сотрудничества со странами юго-восточной Азии. Сегодня в Новосибирском ГАУ проходят обучение более 700 иностранных студентов. Мы планируем это число увеличивать и активно работаем над разработкой и реализацией международных проектов и программ, организацией стажировок студентов, аспирантов и преподавателей в зарубежных университетах, привлечением зарубежных ученых для проведения занятий и чтения лекций, проводим совместные семинары и конференции. Ученые с мировой известностью привлечены для работы в редакционных коллегиях научных журналов Новосибирского ГАУ. Начиная с 2010 года на обучение в Новосибирский ГАУ выезжают студенты и магистранты Монгольского сельскохозяйственного университета г. Улан-Батор. На базе комплексной школы «Дарын» в г. Баян-Ульгий (Монголия) открыт специализированный класс для желающих обучаться в НГАУ».