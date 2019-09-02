Юрий Бурлачко поздравил студентов и преподавателей с Днем знаний

Сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил студентов и преподавателей КубГАУ с Днем знаний и началом нового учебного года. Торжественное мероприятие состоялось в Музыкальном театре Краснодара.

Ежегодная церемония посвящения в первокурсники КубГАУ проходит уже более сорока лет. По словам ректора КубГАУ, вице-спикера ЗСК Александра Трубилина, в этом году в университет поступили свыше четырех тысяч человек, а поданных заявлений было более 30 тысяч.

«В этом году наша география как никогда широка – студентами крупнейшего аграрного вуза региона стали ребята со всех концов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Я рад поздравить всех поступивших в наш вуз с тем, что теперь они присоединились к этой большой и дружной интернациональной семье», – сказал Александр Трубилин.

Первокурсников приветствовал также заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

«КубГАУ – это замечательный вуз, который на протяжении многих лет готовит для нашей отрасли прекрасных специалистов. Наше сельское хозяйство сегодня очень динамично развивается. Хочется надеяться, что будущие выпускники вуза продолжат этот путь развития», – отметил Максим Увайдов.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, в прошлом тоже выпускник Кубанского сельскохозяйственного института, обратился к молодежи со словами доброго напутствия и благодарностью к преподавателям за их нелегкий труд. В своем выступлении спикер ЗСК особо отметил, что сегодня КубГАУ – это крупнейшее образовательное учреждение по подготовке аграрных кадров.

«Сложно найти во всей стране агропромышленное предприятие, где бы не работали выпускники КубГАУ – это видные ученые, генетики, селекционеры, биологи, а помимо того и общественные деятели, политики. Наш агроуниверситет – это мощная производственная база, комфортные условия для студентов, это многотысячная армия высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева будущих аграриев поздравил его заместитель Андрей Коробка. Вице-губернатор выразил уверенность, что ребята сделали правильный выбор, поступив в лучший аграрный вуз юга России. А председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко от депутатского корпуса краевой столицы пожелала ребятам трудолюбия и успехов в учебе, настойчивости в постижении новых знаний.

Главным моментом церемонии по традиции стала символическая передача первокурсникам от студентов старших курсов главных атрибутов учащихся: студенческого билета, зачетной книжки и ключа знаний. Мероприятие продолжилось праздничным концертом.