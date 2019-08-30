На большом педагогическом совете обсудили проблемы образования

В Краснодаре прошел традиционный августовский педсовет. Участие в нем приняли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Модератором совещания выступила вице-губернатор края Анна Минькова.

Это важное событие для профессионально-педагогического сообщества региона, где обсуждаются перспективы развития и достижения региональной системы образования, намечаются планы на следующий год.

Среди его участников - представители исполнительной и законодательной власти края, руководители и педагоги образовательных учреждений, представители научно-педагогической общественности.

Перед началом мероприятия школам края был передан 121 новый автобус для подвоза учащихся. Необходимо отметить, что обновление школьного автопарка в крае осуществляется на регулярной основе. И эта работа будет продолжена.

В этом году на строительство, ремонт, оснащение оборудованием и мебелью учебных учреждений выделено 12 миллиардов рублей, рассказал в ходе совещания губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Нам сегодня необходимо решить, как сделать современных мальчишек и девчонок настоящими патриотами, гражданами своей страны, теми, кто способен на прорыв в различных областях, - подчеркнул в своем выступлении глава края.

По словам губернатора Кубани, дети должны учиться в комфортных условиях, которые позволят им стать максимально успешными. «Мы разные, но цель у нас одна – качественное образование для наших детей», - обращаясь к участникам педсовета, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

На совещании было отмечено, что серьезную помощь в совершенствовании региональной системы образования оказывает депутатский корпус Кубани.

- Депутаты ЗСК, работая в тесной связке с коллегами из краевой администрации, профильных министерств, с научным и экспертным сообществом, стремятся на законодательном уровне поддержать дальнейшее развитие отрасли, – сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Спикер также отметил, что парламентариями регулярно актуализируется правовая база регионального образования. Примером чему служит тот факт, что принятый в июле 2013 года закон «Об образовании в Краснодарском крае» был скорректирован уже 16 раз. А недавний анализ его исполнения подтвердил, что в регионе планомерно создаются благоприятные условия для безопасного и качественного образовательного процесса.

Регулярно корректируется и краевая госпрограмма «Развитие образования». Юрий Бурлачко напомнил, что на апрельской сессии депутаты продлили действие программы до 2024 года.

Также в числе приоритетных у парламентариев вопросы целевого обучения, профориентационной работы, трудового воспитания, развития дополнительного образования.

Насколько гибко краевая система образования реагирует на вызовы современного общества, рассказала в своем выступлении министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева.

Обсуждая наиболее актуальные темы общего и профессионального образования, участники совещания выработали согласованные задачи и действия для краевого и муниципального уровней управления образованием по реализации региональной образовательной политики в новом учебном году.

На совещании прошло награждение муниципалитетов, которые в прошедшем учебном году показали лучшее качество образования, в номинациях «Лучший городской округ» и «Лучший муниципальный район». Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили им почетные грамоты и памятные знаки.