Денис Тихонов рассказал о передаче опыта работы Москвы с иностранными гражданами Татарстану

Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов рассказал о том, как прошла встреча с Делегацией Правительства Республики Татарстан в столицу.

Визит был организован по инициативе властей Татарстана в рамках действующего соглашения о техническом и социально-культурном сотрудничестве между республикой и Москвой. Одной из важнейших тем стали отношения с трудовыми мигрантами, процесс их регистрации и оформления на работу. Представители профильных ведомств Татарстана посетили «Многофункциональный миграционный центр» для изучения опыта работы Москвы с иностранными гражданами. Как сообщил министр Правительства Москвы Денис Тихонов, в ходе визита в Многофункциональный миграционный центр представители республики ознакомились с процессом оформления иностранным гражданам трудовых патентов. Денис Тихонов пояснил, что процесс оформления удобен и несложен: «Вся процедура, включая прием документов, медосмотр, тестирование на знание русского языка, истории и основ законодательства России и выдачу готового разрешения автоматизирована и занимает два часа». Представители Республики Татарстан отметили, что данный опыт их заинтересовал, отметив высокий уровень организации процесса оформления трудовых патентов: «Очень удобно, что все необходимые процедуры можно пройти в одном месте в комфортных условиях», - отметил глава делегации Татарстана Рустам Гаязов.

Напомним, столичный Многофункциональный миграционный – один из крупнейших и технически оснащенных в Европе. Он занимает площадь в 70 тысяч квадратных метров и способен ежедневно принимать до 7,5 тысячи иностранных граждан. За 4,5 года работы в ММЦ иностранным гражданам было выдано 2,4 млн патентов, которые принесли бюджету Москвы 83,2 млрд рублей.