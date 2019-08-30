Инновационные разработки продемонстрировали педагоги Динского района

В Динском районе Краснодарского края прошло августовское совещание педагогической общественности.

В этом году оно было организовано в форме Фестиваля «Шаг к успеху» под девизом: «Единство всех и уникальность каждого». Задачи фестиваля амбициозные: он призван служить распространению инновационных идей, эффективных педагогических практик в системе образования Динского района, активизации деятельности педагогических работников и образовательных организаций по использованию инновационных технологий, поддержки и поощрения инновационной и творческой активности педагогических коллективов образовательных организаций.

С приветственным словом к педагогам района, участникам фестиваля обратились почетные гости: депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Жиленко, депутат Госдумы РФ Владимир Евланов, глава Динского района Евгений Пергун.

Свои инновационные подходы и в работе с юными вундеркиндами показали гостям и коллегам креативные педагоги средних общеобразовательных школ, детских садов, а также Домов детского творчества Динского района. Нетрадиционные уроки и яркие занятия в номинациях «Современная школа», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Учитель будущего» – подготовили для присутствующих воспитатели, учителя, преподаватели образовательных учреждений муниципалитета. Каждый учитель, педагог, воспитатель смог поделиться с единомышленниками опытом – рассказать о том, какие уникальные разработки применяет в работе!