Депутаты Госдумы предлагают продлить каникулы хабаровским школьникам

Учащиеся в Хабаровском крае могут получить дополнительный месяц к летним каникулам. Предложение сделать сентябрь каникулярным вынесли в Госдуме.

Федеральные парламентарии считают, что если дать учащимся свободу в сентябре, то это даст возможность школьникам и студентам подрабатывать или ездить на отдых в этом месяце. Пилотный проект решили протестировать на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае и Приморье. С такой инициативой депутат Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам Власова, сами учащиеся эту идею поддерживают. На сегодняшний день нагрузка старших школьников и учащихся ВУЗов очень высока. Кроме того, выходит, что фактическое время летнего отдыха сокращается буквально до двух месяцев. К тому же, многие из юношей и девушек тратят это время на подработку. Депутат считает, что продление каникул поможет молодежи отдохнуть и набраться сил перед учебным годом.

- Эта мера также будет способствовать развитию туризма в России, так как позволит согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре, - отметил Власов.