В Челябинске откроется ресурсный класс для особенных детей

1 сентября 2019 года в Челябинске открывается ресурсный класс для детей с нарушениями интеллекта. Инициатива открыть такой класс принадлежит общественной организации «Открытое сердце».

На реализацию проекта будет направлено более 2,8 миллионов рублей президентских грантов. Инициативу также поддержало министерство образования и науки Челябинской области. Как сообщают организаторы, на площадке общеобразовательной школы будут создана ресурсно-тьюторская служба, в которую будут входить дефектолог, логопед, психолог и тьюторы.

Все педагоги школы, которые будут работать с особыми детьми, пройдут обучение. Для этого в Челябинск приехали эксперты из «Центра проблем аутизма». Специалисты будут сопровождать ресурсный класс в течение года.

Главная задача такого класса — изменить отношение учеников и родителей к особым детям, помочь адаптироваться ребятам с нарушениями интеллекта к школьной среде.

- Большое внимание мы будем уделять обычным первым классам, - рассказывает председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова. - Для ребят будут организованы творческие конкурсы, спортивные состязания, походы выходного дня.

По словам заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, самое главное — сделать первые шаги, первая ресурсная зона создается общими усилиями, у нас есть необходимые ресурсы: специалисты, территория, методики, инструментарий.

Подготовка к запуску проекта велась около трех лет.