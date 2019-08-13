Власти Подмосковья намерены помочь гражданам собрать детей в школу

Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в Подмосковье смогут получить от властей подарочные наборы для первоклассников. В комплект войдут рюкзак и школьные принадлежности.

"Выдача портфеля начнется с 1 сентября в наших управлениях социальной защиты в муниципальных образованиях", - рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, передает телеканал "360".

Первоклашкам вручат рюкзак с анатомической спинкой, в который вложат альбом для рисования, цветные карандаши, краски, тетради, ручки, точилку, цветную бумагу, пенал, а также другие необходимые вещи.