Выпускники колледжей и техникумов смогут не сдавать ЕГЭ

В российском Министерстве просвещения решили отказаться от ЕГЭ для выпускников техникумов и колледжей, поскольку сочли такой экзамен нецелесообразным, рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

Министр просвещения отметила, что выпускники колледжей и техникумов смогут сдать ЕГЭ по собственному желанию, однако обязательным экзамен не будет, передаёт РИА Новости. По её словам, после окончания СПО нет необходимости сдавать ЕГЭ.

«Мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно», - считает Васильева.