В Москве завершился образовательный проект «КиберЛето»

В образовательном проекте «КиберЛето» на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта приняли участие более 250 московских школьников. На занятиях ребята учились программированию, дизайну компьютерных игр, а также осваивали киберспортивные дисциплины.

«Участники смены пробовали себя в роли комментаторов турнира по World of Tanks. Они танцевали, играли в футбол, изучали морское и парусное дело и даже ходили на шлюпках. Было весело и познавательно. Важно, что ребята сделали первые шаги в новом формате создания игр и участия в настоящих кибертурнирах рядом с педагогами, которые не только учили, но и играли вместе с ними. Формат «КиберЛета» понравился школьникам, и мы продолжим развитие этого проекта», – рассказала руководитель «КиберЛета» Елена Авдеева, сообщает Mos.ru.

Уже в сентябре этого года в Центре патриотического воспитания и школьного спорта откроется школа компьютерных видов спорта. При этом ее задачи не ограничатся лишь подготовкой киберспортсменов. Один из партнеров «КиберЛета» – руководитель департамента прикладной математики Высшей школы экономики Александр Белов – отмечает, что проект прокладывает дорогу к таким дисциплинам как разработка игр, графический дизайн, кибербезопасность и к многим профессиям, в основе которых лежит математика. Ранее руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина не исключил в будущем появление киберспортивных дисциплин в общеобразовательных школах в рамках программ дополнительного образования.