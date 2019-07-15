В Хабаровском крае профобразование получают более тысячи инвалидов

В Хабаровском крае более тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья получают среднее профессиональное образование в 25 краевых колледжах и техникумах.

Наиболее распространёнными специальностями для людей с ОВЗ являются техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, информационные системы и программирование, право и организация социального обеспечения, а также экономика и бухгалтерский учет.

В прошлом году было принято на обучение около 500 инвалидов и лиц с ОВЗ. Выпустились более 315 обучавшихся. Более 80% из них уже трудоустроены. Общая занятость выпускников составила 93%.

На сегодняшний день в учреждениях СПО открываются новые профессии для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Специально для них в 16 краевых учреждениях была создана безбарьерная среда, которая обеспечила возможность беспрепятственное совместное обучение граждан с инвалидностью и без нее.