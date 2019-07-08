Ученые выяснили, какие дети лучше учатся в школе

Учёные в очередной раз доказали, что занятия с детьми в раннем детстве благотворно влияют на их способность к обучению. В Германии определили, как чтение книг маленьким детям влияет на их успехи в математике.

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«Результаты наших наблюдений в очередной раз говорят о том, насколько важно знакомить детей с книгами не только для того, чтобы они быстрее научились читать и говорить. Мы показали, что раннее приобретение языковых навыков улучшает и математические способности ребенка», - заявляет автор исследования Симона Лерль.

Исследователи оценили умения детей в возрасте трёх-пяти лет, а затем, спустя десять лет, провели повторные тестирования. Оказалось, что дети, которым в детстве родители читали книги, показывали в школе лучшие результаты, чем их сверстники. При этом ребята преуспели во всех областях знания, а не только в грамотности и чтении, передаёт РИА Новости.