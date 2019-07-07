Нацпроекты в Хабаровске контролируют федеральные депутаты

В Хабаровске на сегодняшний день реализуется несколько федеральных программ. Их реализация контроле федерального парламента.

Краевой центр посетили депутаты Госдумы. Они побывали в Центре патриотического воспитания и лицее «Звездный». Руководитель аппарата комитета Госдумы по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Бабичев отметил, что после поездки парламентариями будет составлена резолюция, которая уйдет в профильные министерства.

В рамках федеральной программы «Наука» в Хабаровске строится новая школа в Волочаевском городке. Она будет готова принять 800 детей. Она строится по аналогии со «Звездным» однако лицей строился в рекордные сроки – на его возведение был отпущен всего год. Строительство же школы планируется завершить в 2020 году.