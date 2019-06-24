Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница Анастасия Пределина из Екатеринбурга набрала 400 баллов на едином государственном экзамене. Об этом сегодня сообщает департамент информационной политики Свердловской области. ЕГЭ: 300 баллов Путина "переплюнули" 400 баллов Дрябина

Учащаяся гимназии №9 получила высший балл по итогам проверки всех работ. Она сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику, а также информатику, сообщила пресс-служба.

По словам самой девушки, ей удалось так блестяще сдать тесты потому, что она старалась выбирать самые сложные задания при подготовке к ЕГЭ, передает в понедельник интернет-портал РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", выпускник из Тульской области Даниил Дрябин также набрал 400 баллов на Едином госэкзамене и рассказал, что для него явилось залогом успеха.