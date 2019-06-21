Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Екатеринбургская выпускница Анастасия Пределина рассказала о том, как смогла сдать все экзамены ЕГЭ на максимальные 100 баллов. По словам девушки, у неё был свой секрет подготовки.

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Пределина призналась, что много времени уделяла подготовке к олимпиадам и решала много тренировочных вариантов ЕГЭ. Девушка призналась, что научилась понимать свои слабые стороны и в процессе решения заострять на них больше внимания, передаёт РИА Новости.

«Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания. Не всегда я решала их правильно. Но этот опыт ошибок мне очень пригодился на ЕГЭ. Я знала, где мне надо быть внимательной», - поделилась Пределина.