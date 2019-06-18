Сенатор предложила готовить школьников к ЕГЭ с начальных классов

Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре предложила вводить элементы ЕГЭ с начальной школы. По мнению сенатора Лилии Гумеровой, детей нужно с начальных классов готовить к выпускному экзамену.

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По её словам, детям морально очень сложно воспринимать ОГЭ и ЕГЭ, когда до этого они всё время сдавали экзамены в традиционной форме, передаёт АГН «Москва».

«Тогда для ребенка это не будет чем-то новым и неизвестным. Соответственно, не будет такого количества стрессовых ситуаций и такого количества ребят, которые принимают успокоительные препараты», - считает Гумерова.