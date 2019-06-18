Почему школьники отказываются от вузов и выбирают колледжи
18 июня 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
В России отмечается снижение желающих получить высшее образование. Нынешние выпускники школ отдают предпочтение Колледжам, а не вузам. О причинах появления подобных тенденций рассказал Заслуженный учитель России.
По мнению Евгения Ямбурга, нынешние выпускники выбирают колледжи, поскольку считают, что там смогут получить перспективную и хорошо оплачиваемую профессию. Тенденции последних лет показывают, что вузы выпускают множество специалистов, которые не нужны работодателям в таком количестве, передаёт «Известия».
«В России вуз — это «социальный сейф». Существует огромное количество рисков, поэтому родители стремятся отправить ребенка в вуз, как на «сохранение» в роддом», — считает Ямбург.
При этом учитель подчеркнул, что в современных колледжах происходят серьёзные изменения, позволяющие студентам осваивать актуальные и нужные профессии.