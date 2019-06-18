Почему школьники отказываются от вузов и выбирают колледжи

В России отмечается снижение желающих получить высшее образование. Нынешние выпускники школ отдают предпочтение Колледжам, а не вузам. О причинах появления подобных тенденций рассказал Заслуженный учитель России.

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По мнению Евгения Ямбурга, нынешние выпускники выбирают колледжи, поскольку считают, что там смогут получить перспективную и хорошо оплачиваемую профессию. Тенденции последних лет показывают, что вузы выпускают множество специалистов, которые не нужны работодателям в таком количестве, передаёт «Известия».

«В России вуз — это «социальный сейф». Существует огромное количество рисков, поэтому родители стремятся отправить ребенка в вуз, как на «сохранение» в роддом», — считает Ямбург.

При этом учитель подчеркнул, что в современных колледжах происходят серьёзные изменения, позволяющие студентам осваивать актуальные и нужные профессии.