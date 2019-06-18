ВШЭ переходит на высокий уровень финансирования. За народные деньги

На днях стало известно, что в российском бюджете произошло перераспределение финансовых средств, полученных за счёт увеличения доходов в текущем году. В частности для Высшей Школы Экономики будет выделено более 9 миллиардов рублей на приобретение учебных зданий. В то время как на жильё для ветеранов будет выделено средств в несколько раз меньше.



Всего из государственной казны дополнительно выделяется более 350 миллиардов. Большие суммы пойдут на развитие РЖД, дорожного фонда, а также для крупных государственных корпораций.



Средства для экономического вуза являются самой заметной поправкой к бюджету. Больше денег получат только госкорпорации.



Деньги начнут выдавать после того, как будет предоставлена проектная документация. Если таковая будет отсутствовать, то выделять средства нет смысла, -сказала руководитель группы экспертов Александра Суслина.

Порядка 5 миллиардов для ВШЭ будет выделено непосредственно из доходов бюджета. Ещё 4 миллиарда переведут из средств, предназначенных для Министерства культуры и Эрмитажа. В ведомстве пока не могут назвать причину такого перераспределения денег.



Пресс-центр вуза отметил, что средства хотят направить для переоборудования площадей в учебные корпуса, а также приобретении новых зданий в Москве и Санкт-Петербурге.



Решение о передаче зданий Министерства экономического развития для вуза пока не принималось. Поскольку корпуса находятся в федеральной собственности, они могут быть переданы безвозмездно.



В самой вышке потребность в увеличении площадей объясняют тем, что обеспеченность ими на сегодняшний день значительно меньше, чем в других государственных заведениях. Так, на одного студента приходится только 10 квадратных метров. В то время как средний показатель по стране составляет порядка 15 квадратных метров. А в подобных ВШЭ вузах показатель составляет около 30 метров.



Такая финансовая помощь вузу, который особо не страдал от нехватки средств, вызывает большое удивление. Конечно, система образования нуждается в поддержке, однако многие другие вузы остались без финансирования. Причём некоторые из них имеют научные открытия, внедряют новые технологии. По мнению ряда экспертов, необходимость улучшения условий функционирования ВШЭ вызывает серьёзный вопрос.



