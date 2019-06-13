В России выпускникам вузов начнут выдавать электронные дипломы

Российские вузы планируют начать выдавать выпускникам цифровые документы об образовании. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

Дипломы в электронном виде планируется начать выдавать к 2021 году, доступ к таким документам будет у работодателей. При этом отмечается, что новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти российских университетах.

В цифровое портфолио молодого специалиста войдет не только сам диплом. Там также будет учтена информация о прохождении практик, участии в научных исследованиях и прохождении курсов повышения квалификации.

По мнению экспертов, при должном уровне защиты подделать электронные дипломы будет невозможно. Сейчас же признаки фальсификации имеют около трети предъявляемых документов о высшем образовании, пишет газета.