Ливанов: Минобрнауки создаст общенациональный учебник истории

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19 февраля 2013, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Министр образования РФ Дмитрий Ливанов во вторник в ходе заседания совета при президенте по межнациональным отношениям заявил о том, что Минобрнауки приступило к созданию общенационального учебника истории России.

По словам Ливанова, ведомство несколько месяцев назад начало проектировать новую систему экспертизы школьных учебников, центральное место в которой должен занять общенациональный учебник истории

Министр отметил, что «этот учебник должен выполнять как обучающую функцию, так и развивающую (научить детей размышлять), а также воспитательную (нести детям ценностную нагрузку)», сообщает РИА Новости.

Дмитрий Ливанов рассказал, что сейчас в федеральный перечень включено более тысячи учебников по различным предметам и для всех школьных возрастов, в том числе десятки учебников истории. Каждый учебник, который попал в федеральный перечень, прошел экспертизу РАН и Российской академии образования.

«Ни в одной школе России в руки школьнику или на полку библиотеки не может попасть учебник, который эту двойную экспертизу не прошел, но мы понимаем, оценивая качество многих учебников из этого перечня, что система начала давать сбои. Нам не нужно такого огромного количества учебников, но, конечно, выбор у учителя должен быть. Нам нужно повысить качество учебников», — заверил министр образования.

Президент РФ Владимир Путин на совещании отметил, что его волнует уровень знаний родного языка россиянами и поручил правительству продумать, как следует праздновать День русского языка.

Путин также предлагает переписать учебник российской истории. По словам президента, в нем не должно быть внутренних противоречий и двойных толкований.